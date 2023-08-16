Українські ЗМІ рознесли фейк ворога про підрив Запорізької АЕС та налякали людей. Реакція ГУР

Вранці 16 серпня один із каналів російської пропаганди написав, що диктатор Володимир Путін начебто планує підірвати окуповану Запорізьку АЕС на початку вересня. Цей фейк, не переймаючись медіагігієною, рознесли не тільки українські Telegram-канали, а й деякі ЗМІ України. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі LIGA.net запевнив, що ситуація на ЗАЕС наразі залишається стабільною, хоча вона досі під контролем РФ.

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Перша така новина в українському медіапросторі з'явилася на сайті ТСН. У ній посилаються на анонімний Telegram-канал, який начебто ведеться від імені колишнього генерала Служби зовнішньої розвідки Росії.

Після цього фейк підхопили українські та ймовірно українські Telegram-канали, кількість підписників яких в окремих випадках перевищує 1,5 млн (невідомо, яка кількість з них – боти).

У ГУР МО підтвердили, що цей інфопривід – фейк та чергова російська інформаційна така.

"На жаль, українська ЗАЕС залишається під контролем окупантів, але суттєвих змін наразі не спостерігається. Україна уважно відстежує ситуацію", – сказав Юсов.

Він пояснив, що натомість "значно активізувалася російська ІПСО", одне із завдань якої — намагання посіяти паніку і налякати як українців, так і союзників та партнерів.

"Ситуація уважно відстежується Силами безпеки і оборони та воєнно-політичним керівництвом", – резюмував представник ГУР.

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