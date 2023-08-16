Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и напугали людей. Реакция ГУР
Утром 16 августа один из каналов российской пропаганды написал, что диктатор Владимир Путин якобы планирует взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в начале сентября. Этот фейк, не беспокоясь о медиагигиене, разнесли не только украинские Telegram-каналы, но и некоторые СМИ Украины. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она по-прежнему находится под контролем РФ.
Первая такая новость в украинском медиапространстве появилась на сайте ТСН. В ней ссылаются на анонимный Telegram-канал, который якобы ведется от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России.
После этого фейк подхватили украинские и предположительно украинские Telegram-каналы, количество подписчиков которых иногда превышает 1,5 млн (неизвестно, сколько из них ботов).
В ГУР МО подтвердили, что этот инфоповод – фейк и очередная российская информационная атака.
"К сожалению, украинская ЗАЭС остается под контролем оккупантов, но существенных изменений пока не наблюдается. Украина внимательно отслеживает ситуацию", – сказал Юсов.
Он объяснил, что "значительно активизировалась российская ИПСО", одна из задач которой — попытка посеять панику и напугать как украинцев, так и союзников и партнеров.
"Ситуация пристально отслеживается Силами безопасности и обороны и военно-политическим руководством", – резюмировал представитель ГУР.
- 4 июля 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может готовить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.
- Министерство здравоохранения публиковало подробную инструкцию о том, что нужно делать при взрыве на Запорожской АЭС.
- В двух интервью начальник ГУР Буданов сообщал, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихо спадает", но может вернуться и повториться в любое время.
- 4 августа экспертам МАГАТЭ удалось попасть на крышу ЗАЭС. Взрывчатки там не обнаружили.
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