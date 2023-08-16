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Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и напугали людей. Реакция ГУР

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:58
Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и напугали людей. Реакция ГУР - Фото
ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Утром 16 августа один из каналов российской пропаганды написал, что диктатор Владимир Путин якобы планирует взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в начале сентября. Этот фейк, не беспокоясь о медиагигиене, разнесли не только украинские Telegram-каналы, но и некоторые СМИ Украины. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она по-прежнему находится под контролем РФ.

Первая такая новость в украинском медиапространстве появилась на сайте ТСН. В ней ссылаются на анонимный Telegram-канал, который якобы ведется от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России.

Скриншот фейкової новини з українського ресурса

После этого фейк подхватили украинские и предположительно украинские Telegram-каналы, количество подписчиков которых иногда превышает 1,5 млн (неизвестно, сколько из них ботов).

Скриншот з українського Telegram-каналу-гіганта

В ГУР МО подтвердили, что этот инфоповод – фейк и очередная российская информационная атака.

"К сожалению, украинская ЗАЭС остается под контролем оккупантов, но существенных изменений пока не наблюдается. Украина внимательно отслеживает ситуацию", – сказал Юсов.

Он объяснил, что "значительно активизировалась российская ИПСО", одна из задач которой — попытка посеять панику и напугать как украинцев, так и союзников и партнеров.

"Ситуация пристально отслеживается Силами безопасности и обороны и военно-политическим руководством", – резюмировал представитель ГУР.

Читайте также: Много отвратительных ИПСО. В ГУР рассказали, как россияне пытаются сорвать контрнаступление

Милана Головань, Наталья Медведева
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