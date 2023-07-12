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Много отвратительных ИПСО. В ГУР рассказали, как Россия пытается сорвать контрнаступление

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 15:55
Много отвратительных ИПСО. В ГУР рассказали, как Россия пытается сорвать контрнаступление - Фото
Представитель ГУР Андрей Юсов (фото: скриншот видео)

С начала контрнаступления с украинскими военными массово стали связываться родственники из РФ. Это -  российских информационных спецопераций против Украины.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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У врага нет успехов на поле боя, поэтому он ищет любые способы дестабилизировать ситуацию в Украине и стойкость украинских защитников. Так что постоянно наращивает интенсивность своих информационно-психологических операций, пояснили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

"Попытки влиять на военнослужащих через родственников в РФ – тоже часть таких ИПСО. Это может делаться с целью сбора информации или вербовки, но чаще всего – для снижения доверия к решениям военно-политического руководства и всеобщего расшатывания общества", – говорят в спецслужбе.

Использование личных и родственных контактов – метод, которым активно пользовались и советские, и теперь уже российские спецслужбы. С момента полномасштабного вторжения такие способы работы приобрели промышленные масштабы, говорит Андрей Юсов.

В случае грамотного выполнения, в результате такой ИПСО кто-то из украинских военных может согласиться на более обстоятельное общение, которое враг использует в свою пользу, объясняет он.

Любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является либо намеренно организованным, либо, по меньшей мере, контролируемым, добавляет Юсов. Это означает, что информация, передаваемая в рамках этого контакта, даже от родственника, контролируется россиянами.

Пишут под разными предлогами: родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники, добавляет представитель ГУР. Есть истории, когда на связь выходят люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями. А здесь они появляются с какими-то личными историями или предложениями.

Чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки эмоционально давить на защитников Украины и украинцев, убежден Юсов.

"Мы увидим еще огромное количество совершенно невероятных и отвратительных попыток так называемой России реализовывать ИПСО против Украины и украинцев, – говорит он. – Как на территории Украины, так и за рубежом".

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь , за неделю уволены 10 кв. км к югу.

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Евгения Мазур
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