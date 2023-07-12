Багато огидних ІПСО. У ГУР розповіли, як росіяни намагаються зірвати контрнаступ

Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це – частина російських інформаційних спецоперацій проти України.

Про це в коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників. Тож постійно нарощує інтенсивність своїх інформаційно-психологічних операцій, пояснили LIGA.net в пресслужбі СБУ.

"Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства", – кажуть у спецслужбі.

Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські, і тепер уже російські спецслужби. З моменту повномасштабного вторгнення такі способи роботи набули промислових масштабів, говорить Андрій Юсов.

У разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь, каже вын.

Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим, додає Юсов. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

Пишуть під різними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники, додає представник ГУР. Є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями. А тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями".

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, переконаний Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб так званої Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців, – каже він. – Як на території України, так і за кордоном".

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять із рук у руки – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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