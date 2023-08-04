Оккупанты только сейчас допустили экспертов МАГАТЭ на крышу ЗАЭС, взрывчатки там нет

Российские оккупанты через месяц после первых требований наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии допустили инспекторов на крыши 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС, чтобы те убедились, что там нет мин. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

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Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машинных залах ЗАЭС.

Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 3 августа "после неоднократных просьб группа получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков, а также смогла хорошо рассмотреть крыши машинных залов".

При этом запросы экспертов на посещение крыш остальных четырех энергоблоков ЗАЭС оккупанты пока отклоняют.

"Я приветствую известие о том, что экспертам МАГАТЭ наконец-то предоставили дополнительный доступ на объект. Своевременное, независимое и объективное сообщение о фактах на местах имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности и защиты объекта во время военного конфликта", — заявил Гросси.

МАГАТЭ отмечает, что доступ на крыши был предоставлен сразу после того, как прошла очередная ротация состава наблюдательной миссии.

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