Оккупанты только сейчас допустили экспертов МАГАТЭ на крышу ЗАЭС, взрывчатки там нет
Российские оккупанты через месяц после первых требований наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии допустили инспекторов на крыши 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС, чтобы те убедились, что там нет мин. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машинных залах ЗАЭС.
Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 3 августа "после неоднократных просьб группа получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков, а также смогла хорошо рассмотреть крыши машинных залов".
При этом запросы экспертов на посещение крыш остальных четырех энергоблоков ЗАЭС оккупанты пока отклоняют.
"Я приветствую известие о том, что экспертам МАГАТЭ наконец-то предоставили дополнительный доступ на объект. Своевременное, независимое и объективное сообщение о фактах на местах имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности и защиты объекта во время военного конфликта", — заявил Гросси.
МАГАТЭ отмечает, что доступ на крыши был предоставлен сразу после того, как прошла очередная ротация состава наблюдательной миссии.
- 4 июля 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может готовить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.
- Министерство здравоохранения публиковало подробную инструкцию, что нужно делать при взрыве на Запорожской АЭС.
- В двух интервью начальник ГУР Буданов сообщал, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", но может вернуться и повториться в любое время.
- 20 июля МАГАТЭ заявляло, что эксперты агентства продолжают требовать допустить их на крыши энергоблоков для проведения инспекций.
Комментарии