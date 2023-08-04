Окупанти лише зараз допустили експертів МАГАТЕ на дах ЗАЕС, вибухівки там немає
Російські окупанти за місяць після перших вимог спостережної місії Міжнародного агентства з атомної енергії допустили інспекторів на дахи 3-го та 4-го енергоблоків Запорізької АЕС, щоб ті переконалися, що там немає мін. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.
Експерти МАГАТЕ не виявили мін чи вибухових речовин на дахах будівель реакторів 3-го та 4-го енергоблоків, а також у машинних залах ЗАЕС.
Як повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, 3 серпня "після неодноразових прохань група отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також змогла добре роздивитися дахи машинних залів".
При цьому запити експертів на відвідування дахів решти чотирьох енергоблоків ЗАЕС окупанти поки відхиляють.
"Я вітаю звістку про те, що експертам МАГАТЕ нарешті надали додатковий доступ на об'єкт. Своєчасне, незалежне та об'єктивне повідомлення про факти на місцях має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ щодо підтримки ядерної безпеки та захисту об'єкта під час військового конфлікту", — заявив Гроссі.
МАГАТЕ зазначає, що доступ на дахи було надано одразу після того, як пройшла чергова ротація складу наглядової місії.
- 4 липня 2023 року в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може готувати провокацію на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити в ній Україну.
- Міністерство охорони здоров'я публікувало докладну інструкцію щодо того, що треба робити в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
- У двох інтерв'ю начальник ГУР Буданов повідомляв, що загроза катастрофи на ЗАЕС "тихо спадає", але може повернутися і повторитися в будь-який час.
- 20 липня МАГАТЕ заявляло, що експерти агенції продовжують вимагати допустити їх на дахи енергоблоків для проведення інспекцій.
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