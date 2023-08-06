Буданов про джерела біля Путіна: Хай шукають, нам корисно тримати у постійному страху

У Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю болгарському телеканалу bTV. Раніше Буданов повідомив Reuters, що його відомство має джерела "в найближчих кабінетах" до Путіна.

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Журналістка запитала, чому Буданов хоче, аби світ знав про ці джерела і диктатор РФ почув це.

"По-перше, вони вже розуміють, що у нас є свої джерела. Інформація завжди була зброєю – хай перевіряють, хай шукають. Насправді вони так і роблять, але в кінцевому підсумку, так би мовити, завжди виходять з неправильними результатами. Але нам корисно, щоб жили в постійному страху", – сказав він.

Буданов заявив, що ще до війни був випадок, коли в одній команді стався витік інформації: "І це був не технічний витік, а щось інше".

"Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка від них постійно виходить. Почали перевіряти всіх, хто має близьких, контактів, родичів на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у кожного", – сказав начальник ГУР.

За його словами, лише за результатами цієї справи три особи отримали ув'язнення, 31 – була звільнена та переведена в інші місця.

Великий відсоток людей потрапив під "певний тиск", тобто росіяни самі паралізували свою роботу, пояснив Буданов.

"Вони самі знають, що ми маємо доступ до дуже конфіденційної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять", – підсумував він.

Буданов повідомив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється. На Бахмутському напрямку наступ йде трошки швидше, ніж на півдні, але "час покаже", зазначив він.

Заступник начальника ГУР заявив, що наступ ЗСУ йде за планом, попри складну ситуацію на полі бою

Також він пояснив, що Міністр оборони РФ Шойгу навряд зміг би обіймати найвищу посаду у Росії, хоча і може мати високі амбіції

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