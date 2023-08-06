Буданов об источниках возле Путина: Пусть ищут, нам полезно держать в постоянном страхе
В России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV. Ранее Буданов сообщил Reuters, что у его ведомства есть источники "в ближайших кабинетах" к Путину.
Журналистка спросила, почему Буданов хочет, чтобы мир знал эти источники и диктатор РФ услышал это.
"Во-первых, они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием – пусть проверяют, пусть ищут. На самом деле они так и делают, но в конечном счете, так сказать, всегда получается с неправильными результатами. Но нам полезно, чтобы жили в постоянном страхе", – сказал он.
Буданов заявил, что еще до войны был случай, когда в одной команде произошла утечка информации: "И это была не техническая утечка, а что-то другое".
"Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно исходит. Начали проверять всех имеющих близких контактов, родственников на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого", – сказал начальник ГУР.
По его словам, только по результатам этого дела три человека получили заключение, 31 – были освобождены и переведены в другие места.
Большой процент людей попал под "определенное давление", то есть россияне сами парализовали свою работу, объяснил Буданов.
"Они сами знают, что у нас есть доступ к очень конфиденциальной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят", – подытожил он.
- Буданов сообщил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается. На Бахмутском направлении наступление идет немного быстрее, чем на юге, но "время покажет", отметил он.
- Заместитель начальника ГУР заявил, что наступление ВСУ идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя
- Также он пояснил, что Министр обороны РФ Шойгу вряд ли смог бы занимать высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции.
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