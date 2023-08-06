Буданов об источниках возле Путина: Пусть ищут, нам полезно держать в постоянном страхе

В России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV. Ранее Буданов сообщил Reuters, что у его ведомства есть источники "в ближайших кабинетах" к Путину.

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Журналистка спросила, почему Буданов хочет, чтобы мир знал эти источники и диктатор РФ услышал это.

"Во-первых, они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием – пусть проверяют, пусть ищут. На самом деле они так и делают, но в конечном счете, так сказать, всегда получается с неправильными результатами. Но нам полезно, чтобы жили в постоянном страхе", – сказал он.

Буданов заявил, что еще до войны был случай, когда в одной команде произошла утечка информации: "И это была не техническая утечка, а что-то другое".

"Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно исходит. Начали проверять всех имеющих близких контактов, родственников на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого", – сказал начальник ГУР.

По его словам, только по результатам этого дела три человека получили заключение, 31 – были освобождены и переведены в другие места.

Большой процент людей попал под "определенное давление", то есть россияне сами парализовали свою работу, объяснил Буданов.

"Они сами знают, что у нас есть доступ к очень конфиденциальной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят", – подытожил он.

Буданов сообщил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается. На Бахмутском направлении наступление идет немного быстрее, чем на юге, но "время покажет", отметил он.

Заместитель начальника ГУР заявил, что наступление ВСУ идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя

Также он пояснил, что Министр обороны РФ Шойгу вряд ли смог бы занимать высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции.

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