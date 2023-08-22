Пригожин в Африці. РФ продовжує активність, ватажок Вагнера не повністю автономний – ГУР

Нічого нового у відео ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина в Африці немає, а терористична група давно присутня на цьому континенті й зараз власне повертається до своєї традиційної активності там. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі для LIGA.net. За його словами, Пригожин не діє виключно автономно, а ГУР буде присутнє "скрізь, де цього потребуватимуть національні інтереси України".

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"З самого початку так званого "заколоту", або "маршу справедливості" Пригожина і ПВК Вагнер на Москву, і одразу після так званих домовленостей за посередництвом [білоруського диктатора] Лукашенка були повідомлення ГУР і очільника розвідки генерала Буданова про те, що ця ПВК продовжує свою активність і на африканському напрямку", – сказав він.

Юсов зазначив, що РФ пробуватиме і надалі поширювати свою присутність, зокрема, й в країнах Африки, використовувати бойовиків групи Вагнера для послаблення країн Заходу, європейських країн та використовувати цей інструмент як тиск на них в контексті, зокрема, й російсько-української війни.

Юсов зауважив, що також персонально для Пригожина це є власне бізнес-проєктом і заробітком, тому що, окрім наймитства, низка проєктів, які стосуються корисних копалин, є традиційними для терористичної групи Вагнера на цьому напрямку.

"Окрім того, власне внутрішньоросійський, внутрішньополітичний контекст для Пригожина абсолютно не закритий, і в цій історії ми його обов'язково ще побачимо", – повідомив він.

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Журналіст LIGA.net запитав представника ГУР, хто є куратором Пригожина у російській еліті.

За словами Юсова, ГУР точно може говорити про те, що Пригожин не діє виключно автономно, хоча й у цій ситуації з Африкою показав себе як "суб'єкта, а не лише об'єкт", на відміну від терориста Ігоря Гіркіна.

На думку представника ГУР, на даному етапі краще утриматись від конкретних прізвищ в еліті РФ, оскільки цей процес ще розвивається і розвивається у динаміці.

На запитання, чи протидіятиме ГУР вагнерівцям в Африці, Юсов зазначив, що відомство буде присутнє "скрізь, де цього потребуватимуть національні інтереси України".

"ГУР власне відповідає за дії ворога, як на його території, так і по всьому світу. Тому ГУР буде присутнє скрізь, де цього потребуватимуть національні інтереси України, як в рамках взаємодії з нашими партнерами, в рамках міжнародної співпраці, так і в контексті протидії російській агресії", – підсумував він.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія створює пояс нестабільності в Африці та як до обіймів російського диктатора Путіна і Пригожина може потрапити країна Нігер.

вийшов великий текст про те, як Росія створює пояс нестабільності в Африці та як до обіймів російського диктатора Путіна і Пригожина може потрапити країна Нігер. У палаті громад парламенту Великої Британії оголосили доповідь, згідно з якою робота уряду країни щодо протидії міжнародним операціям бойовиків групи Вагнера є неефективною. "Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер", – зазначила співавторка доповіді.

У ГУР назвали "самовбивчою" можливу спробу терористів Вагнера атакувати Польщу з Білорусі.

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