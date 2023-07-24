Путін та Лукашенко лякають поляків Вагнером. ГУР: Армія Польщі тільки зраділа б такому
У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали "самовбивчою" можливу спробу терористів Вагнера атакувати Польщу з Білорусі. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, погрози на адресу Польщі з боку окупантів прогнозовані — Вагнер перекинули до Білорусі, щоб постійно дратувати сусідні країни НАТО та Європейського Союзу.
"Якщо говорити про серйозність цих погроз: вибачте, сьогодні у колишньої ПВК, насправді воно "ПВК", ніколи не було — цього угрупування вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі", — заявив Юсов.
Він зазначив, що спроба атаки на Польщу стала б "самовбивством" для терористів.
"Я переконаний, що армія Польщі тільки зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила всі ці проблеми", — резюмував розвідник.
Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі своїм "колегою" Володимиром Путіним заявив, що терористи Вагнера кажуть, що "хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува".
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
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