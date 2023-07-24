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Путін та Лукашенко лякають поляків Вагнером. ГУР: Армія Польщі тільки зраділа б такому

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 14:32
Путін та Лукашенко лякають поляків Вагнером. ГУР: Армія Польщі тільки зраділа б такому - Фото
Андрій Юсов (Фото: скриншот з відео)

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали "самовбивчою" можливу спробу терористів Вагнера атакувати Польщу з Білорусі. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, погрози на адресу Польщі з боку окупантів прогнозовані — Вагнер перекинули до Білорусі, щоб постійно дратувати сусідні країни НАТО та Європейського Союзу.

"Якщо говорити про серйозність цих погроз: вибачте, сьогодні у колишньої ПВК, насправді воно "ПВК", ніколи не було — цього угрупування вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі", — заявив Юсов.

Він зазначив, що спроба атаки на Польщу стала б "самовбивством" для терористів.

"Я переконаний, що армія Польщі тільки зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила всі ці проблеми", — резюмував розвідник.

Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі своїм "колегою" Володимиром Путіним заявив, що терористи Вагнера кажуть, що "хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува".

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнаволодимир путінПольщарозвідкагрупа вагнераандрій юсов
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