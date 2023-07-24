Путин и Лукашенко пугают поляков Вагнером. ГУР: Армия Польши только обрадовалась бы такому
24.07.2023, 14:32
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)
В Главном управлении разведки Минобороны назвали "самоубийственной" возможную попытку террористов Вагнера атаковать Польшу из Беларуси. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
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По его словам, угрозы в адрес Польши со стороны оккупантов являются прогнозируемыми — Вагнер перебросили в Беларусь, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Европейского Союза.
"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня у бывшей ЧВК, на самом деле оно "ЧВК", никогда не было — этой группировки вагнеровцев, нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", — заявил Юсов.
Он отметил, что попытка атаки на Польшу стала бы "самоубийством" для террористов.
"Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы", — резюмировал разведчик.
Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим "коллегой" Владимиром Путиным заявил, что террористы Вагнера говорят, что "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув".
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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