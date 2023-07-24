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Путин и Лукашенко пугают поляков Вагнером. ГУР: Армия Польши только обрадовалась бы такому

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 14:32
Путин и Лукашенко пугают поляков Вагнером. ГУР: Армия Польши только обрадовалась бы такому - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали "самоубийственной" возможную попытку террористов Вагнера атаковать Польшу из Беларуси. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, угрозы в адрес Польши со стороны оккупантов являются прогнозируемыми — Вагнер перебросили в Беларусь, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Европейского Союза.
"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня у бывшей ЧВК, на самом деле оно "ЧВК", никогда не было — этой группировки вагнеровцев, нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", — заявил Юсов.
Он отметил, что попытка атаки на Польшу стала бы "самоубийством" для террористов. 

"Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы", — резюмировал разведчик.

Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим "коллегой" Владимиром Путиным заявил, что террористы Вагнера говорят, что "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув". 

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Дмитрий Гриниченко
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