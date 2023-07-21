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ГУР про затримання Гіркіна: Активне протистояння між вежами Кремля, бажаємо успіхів усім

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 15:35
ГУР про затримання Гіркіна: Активне протистояння між вежами Кремля, бажаємо успіхів усім - Фото
Ігор Гіркін (Фото: EPA)

Затримання терориста та Z-блогера Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт. Раніше такі процеси проходили більш приховано, проте після "заколоту" ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина все більше "почало виходити назовні". Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

Журналіст запитав, чому Гіркіна затримали лише зараз і якою буде його подальша доля.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, Гіркін договорився. У принципі, хороші новини, там банка з павуками продовжує активно рухатися. Можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – сказав Юсов.

За його словами, такі процеси всередині російських еліт і їхніх агентів, співробітників чи членів команд відбувались раніше часто "в більш прихованій формі".

Проте після "заколоту" Пригожина все більше процесів "почало виходити назовні", зауважив Юсов.

"Насправді парадоксальна ситуація: на Москву йшов Пригожин і збивав літаки й вертольоти, а затримують Гіркіна. Ну, це особливості путінського режиму: їжте, будь ласка, не обляпайтесь", – сказав він.

Представник ГУР зазначив, що Гіркін і до цього не діяв як самостійна фігура, як і багато інших "воєнкорів", коментаторів або учасників того ж гуртка терориста ["Клубу розсерджених патріотів". – Ред."].

"Але це не самостійні фігури. Ну, значить, мешканці веж Кремля уже приходять до такої активної фази внутрішнього протистояння", – сказав Юсов.

Читайте також: Гіркін та інші пропагандисти критикують Шойгу. Міноборони: Це боротьба кланів РФ за владу

Артем Джеріпа
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