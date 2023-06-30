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Журналісти знайшли родичів ліквідованих "вагнерівцями" пілотів РФ. Деякі не ображаються

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 20:28
Журналісти знайшли родичів ліквідованих
Російські військові пілоти (Скриншот з відео)

Журналісти знайшли родичів та поплічників російських льотчиків-окупантів, яких ліквідували бойовики ПВК Вагнер під час "заколоту" Пригожина. Деякі з них і досі добре або нейтрально ставляться до "вагнерівців", повідомляє російськомовне ЗМІ Настоящее время, проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки.

Зокрема, журналісти видання знайшли поплічника одного з ліквідованих льотчиків, який продовжує воювати проти України.

За словами окупанта, він погано ставиться до того, що Пригожин та бойовик, що збив літак РФ, не понесуть покарання: "Але це політики. Політика рулить".

Водночас ставлення загарбника загалом до терористичної Групи Вагнер не змінилось, а "заколот" за його переконанням нібито не вплине на бойовий дух армії РФ.

"Ми не знаємо ситуацію, яку їм там зробили. Які команди давали? Як і що відбувалося? Ми знаємо лише зовні, а що всередині відбувалося, ми не знаємо", – розповів окупант.

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Видання пише, що родичі екіпажу збитого літака Іл-22М здебільшого відмовлялись від коментарів журналістам, або не хотіли обговорювати обставини смерті пілотів. Зазначається, що ватажок "вагнерівців" обіцяв виплатити компенсацію родичам ліквідованих пілотів.

Батько Кирила Бабаєва, ліквідованого Групою Вагнер пілота гелікоптера Мі-8, раніше повідомляв росЗМІ Astra, що ніхто з керівництва терористичної ПВК у нього не перепросив.

Проте він особисто вважає справедливим закриття кримінальної справи проти ватажка найманців.

"Якщо слово про закриття справи дав президент [Путін – Ред.], то це справедливо", – сказав батько окупанта.

Брат російського пілота вважає, що гелікоптер збили не "вагнерівці" та нейтрально ставиться до закриття справи проти Пригожина за його "заколот."

"Стільки гелікоптерів... стільки людей... За годин 12 або скільки вони там йшли. А в результаті розгорнулися. І н***** тоді все це потрібно було? Показуху якусь влаштувати?", – поділився міркуваннями про "заколот" брат ліквідованого пілота.

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Артем Джеріпа
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війнаМі-8Євген Пригожинпілотика-52група вагнераІл-22
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