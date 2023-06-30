Журналисты нашли родственников ликвидированных "вагнеровцами" пилотов РФ. Часть не в обиде

Журналисты нашли родственников и приспешников российских летчиков-оккупантов, которых ликвидировали боевики ЧВК Вагнер во время "мятежа" Пригожина. Некоторые из них до сих пор хорошо или нейтрально относятся к "вагнеровцам", сообщает СМИ Настоящее время, проект Радио Свобода и Голос Америки.

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В частности, журналисты издания нашли приспешника одного из ликвидированных летчиков, который продолжает воевать против Украины.

По словам оккупанта, он плохо относится к тому, что Пригожин и боевик, сбивший самолет РФ, не понесут наказание: "Но это политики. Политика рулит".

В то же время отношение захватчика в целом к террористической Группе Вагнер не изменилось, а "мятеж" по его убеждению якобы не повлияет на боевой дух армии РФ.

"Мы не знаем ситуацию, которую им там сделали. Какие команды давали? Как и что происходило? Мы знаем только снаружи, а что внутри происходило, мы не знаем", – рассказал оккупант.

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Издание пишет, что родственники экипажа сбитого самолета Ил-22М в большинстве своем отказывались от комментариев журналистам, или не хотели обсуждать обстоятельства смерти пилотов. Отмечается, что главарь "вагнеровцев" обещал выплатить компенсацию родственникам ликвидированных пилотов.

Отец Кирилла Бабаева, ликвидированного Группой Вагнер пилота вертолета Ми-8, ранее сообщал росСМИ Astra, что никто из руководства террористической ЧВК перед ним не извинился.

Однако он лично считает справедливым закрытие уголовного дела против главаря наемников.

"Если слово о закрытии дела дал президент [Путин – Ред.], то это справедливо", – сказал отец оккупанта.

Брат российского пилота считает, что вертолет сбили не "вагнеровцы" и нейтрально относится к закрытию дела против Пригожина за его "мятеж".

"Столько вертолетов… столько людей… За часов 12 или сколько они там шли. А в итоге развернулись. И н****** тогда все это нужно было? – сказал Сергей Бабаев. – Показуху какую-то устроить?", – поделился соображениями о "мятеже" брат ликвидированного пилота.

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