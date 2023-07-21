Гіркіна затримала ФСБ, "шиють" екстремізм – росЗМІ

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Російські силовики затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який критикував військово-політичне керівництво РФ за "неправильне" ведення війни. Бойовик воював проти України у 2014 році, його визнано винним у збитті малазійського цивільного літака на сході України. Про затримання Гіркіна повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та родичі бойовика.

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Гіркіна затримали представники Слідчого комітету РФ сьогодні по обіді, повідомила його дружина.

Від друзів родичка бойовика дізналась, що Гіркіну висунуті звинувачення в екстремізмі.

Наразі вона не знає про місце перебування терориста, на зв'язок він не виходив.

Гіркіна затримали вдома, у його квартирі проводиться обшук, пише пропагандистське медіа BAZA.

Також ресурс стверджує, що Гіркіна затримали працівники Федеральної служби безпеки РФ.

Це перше з початку вторгнення затримання відомого Z-блогера російською владою, пише росЗМІ Агентство.

Таке затримання може свідчити про перегляд російською владою певного негласного правила, яке дозволяло Z-блогерам "практично будь-яку" критику на адресу влади РФ, припускає видання.

Напередодні затримання у Telegram-каналі Гіркіна з'явились "найбільш жорсткі" випади на адресу російського диктатора Володимира Путіна та його ймовірної дружини Аліни Кабаєвої, пише росЗМІ Верстка.

Поки що невідомо, за що саме силовики РФ звинуватили Гіркіна в екстремізмі.

Гіркін воював проти України у часи АТО у 2014 році й був "міністром оборони" у бойовиків. Зокрема, він командував окупантами у Слов'янську Донецької області.

Окружний суд Гааги присудив Гіркіну довічне ув'язнення за збиття малазійського літака Boeing MH17 на сході України у 2014 році.

У Міноборони пояснювали, що критика російського керівництва Гіркіним та іншими Z-блогерами є частиною боротьби кланів всередині Росії.

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