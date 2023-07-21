Гиркина задержала ФСБ, "шьют" экстремизм – росСМИ

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Российские силовики задержали террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), критиковавшего военно-политическое руководство РФ за "неправильное" ведение войны. Боевик воевал против Украины в 2014 году, он признан виновным в сбитии малазийского гражданского самолета на востоке Украины. О задержании сообщают российские пропагандистские СМИ и родственники боевика.

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Гиркина задержали представители Следственного комитета РФ сегодня после обеда, сообщила его супруга.

От друзей родственница боевика узнала, что Гиркину предъявлены обвинения в экстремизме.

Пока она не знает о местонахождении террориста, на связь он не выходил.

Гиркина задержали дома, в его квартире производится обыск, пишет пропагандистское медиа BAZA.

Также ресурс утверждает, что Гиркин был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ.

Это первое с начала вторжения задержание крупного Z-блогера российскими властями, пишет росСМИ Агентство.

Такое задержание может свидетельствовать о пересмотре российскими властями определенного негласного правила, позволявшего Z-блогерам "практически любую" критику в адрес властей РФ, предполагает издание.

В преддверии задержания в Telegram-канале Гиркина появились "самые жесткие" выпады в адрес российского диктатора Владимира Путина и его вероятной жены Алины Кабаевой, пишет росСМИ Верстка.

Пока неизвестно, за что именно силовики РФ обвинили Гиркина в экстремизме.

Гиркин воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков. В частности он командовал оккупантами в Славянске Донецкой области.

Окружной суд Гааги присудил Гиркину пожизненное заключение за сбитие малайзийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

В Минобороны объясняли, что критика российского руководства Гиркиным и другими Z-блогерами является частью борьбы кланов внутри России.

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