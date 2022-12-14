Гиркин и другие пропагандисты критикуют Шойгу. Минобороны: Это борьба кланов РФ за власть

Террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), а также другие российские пропагандисты критикуют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, так как в стране-оккупанте началась борьба за власть среди кланов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, война против Украины не пройдет бесследно для российского общества, так как россияне полностью разрушают свое государство изнутри.

Она отметила, что в РФ образовалось несколько групп по взглядам на войну.

"Никто не хочет умирать за ценности Кремля, там есть внутреннее ощущение, что сейчас произойдет нечто и нужно будет захватывать власть. Кланы начали подбирать эту силу, они конкурируют между собой. Мы видим процесс разрушения российского общества, он будет продолжительным, но его уже не остановить", — сказала Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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