UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гиркин и другие пропагандисты критикуют Шойгу. Минобороны: Это борьба кланов РФ за власть

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 17:28
Гиркин и другие пропагандисты критикуют Шойгу. Минобороны: Это борьба кланов РФ за власть - Фото
Террорист Игорь Гиркин (Фото: скриншот с видео)

Террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), а также другие российские пропагандисты критикуют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, так как в стране-оккупанте началась борьба за власть среди кланов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, война против Украины не пройдет бесследно для российского общества, так как россияне полностью разрушают свое государство изнутри.

Она отметила, что в РФ образовалось несколько групп по взглядам на войну. 

"Никто не хочет умирать за ценности Кремля, там есть внутреннее ощущение, что сейчас произойдет нечто и нужно будет захватывать власть. Кланы начали подбирать эту силу, они конкурируют между собой. Мы видим процесс разрушения российского общества, он будет продолжительным, но его уже не остановить", — сказала Маляр.

Читайте также: На Донбассе украинский снайпер ликвидировал тестя Стрелкова-Гиркина

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война минобороны игорь гиркин Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 