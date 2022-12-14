Гиркин и другие пропагандисты критикуют Шойгу. Минобороны: Это борьба кланов РФ за власть
Террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), а также другие российские пропагандисты критикуют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, так как в стране-оккупанте началась борьба за власть среди кланов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, война против Украины не пройдет бесследно для российского общества, так как россияне полностью разрушают свое государство изнутри.
Она отметила, что в РФ образовалось несколько групп по взглядам на войну.
"Никто не хочет умирать за ценности Кремля, там есть внутреннее ощущение, что сейчас произойдет нечто и нужно будет захватывать власть. Кланы начали подбирать эту силу, они конкурируют между собой. Мы видим процесс разрушения российского общества, он будет продолжительным, но его уже не остановить", — сказала Маляр.
- Еще с лета российские нацисты во главе с Гиркиным призывают диктатора Владимира Путина вести более масштабную и агрессивную войну против Украины, однако он пытается представить себя как "умеренного лидера".
- Гиркин стал все более откровенно критиковать действия Кремля на войне в Украине. В частности, он написал, что в конце шестого месяца войны РФ "по-прежнему играет в танковый биатлон и проводит фестивали военных оркестров".
- В ноябре суд в Гааге признал его виновным в катастрофе рейса MH17 в 2014 году.
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