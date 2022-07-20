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В РФ националисты во главе с Гиркиным призывают Путина вести более масштабную войну — ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 07:58
В РФ националисты во главе с Гиркиным призывают Путина вести более масштабную войну — ISW - Фото
Террорист Игорь Гиркин (Фото: EPA)

Российские националисты призывают диктатора Владимира Путина вести более масштабную и агрессивную войну против Украины, однако он пытается представить себя как "умеренного лидера". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW) за 19 июля.

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Аналитики отмечают, что апогеем призывов российских националистов к Путину "расширить военные цели РФ и полностью мобилизовать государство для войны" стало обращение к российскому диктатору террориста и военного преступника Игоря Гиркина, который представил обширный список военных, экономических и политических действий, которые, по его мнению, должен предпринять Кремль, чтобы выиграть войну в Украине. 

Гиркин призвал Кремль оккупировать и аннексировать как можно большее количество украинских территорий, провести всеобщую мобилизацию и перевести экономику на военные рельсы. Эксперты считают, что риторика Гиркина "усиливает растущее недовольство внутри российского националистического сообщества". 

Институт заявляет, что другие российские "блогеры" стремятся сформировать нарратив в пользу Путина, продвигая те же максималистские цели, предполагая, что Кремль целенаправленно создает условия для затяжной войны в Украине, не называя конкретных сроков или целей войны. 

"Определенные российские националистические голоса создают условия для длительной войны таким образом, чтобы сохранить лицо Кремля, учитывая неспособность России обеспечить свои военные объекты в Украине за очень короткий период времени, который Кремль изначально запланировал", — говорится в сводке. 

Резюмируя, аналитики заявили, что Путин якобы чувствует, что большая часть российского общества не готова принять настолько радикальные требования националистов-имперцев, а поэтому он может отвергнуть призывы последних, тем самым представляя себя "умеренным лидером". 

  • 13 июля в ГУР МО заявили, что России не удалось достичь основной цели по оккупации Украины, сейчас она готовится к присоединению уже захваченных территорий. 

Читайте также: Грозев: В элитах России партия войны крышует Гиркина, а недовольные ждут возмущения народа 

Дмитрий Гриниченко
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