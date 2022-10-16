ГУР назначило награду в $100 000 за задержание Гиркина

Главное управление разведки Министерства обороны назначило награду в размере $100 000 за задержание или передачу в плен российского боевика Игоря Гиркина, сообщила пресс-служба ведомства.

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Гиркин (также известный как Игорь Стрелков, Стрелок и Сергей Рунов) разыскивается в Украине за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Нидерланды объявили его в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году.

Информацию о Гиркине можно передать по номеру +380 93 117 5809. Связь возможна через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

15 октября стало известно, что Гиркин записался добровольцем в российскую армию и отправился на войну против Украины.

После этого в Twitter приступили к неформальному сбору денег на награду за его задержание. Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко первым пообещал заплатить $10 000 тому, кто возьмет Гиркина в плен. По столько же пообещали певец Тарас Тополя, писатель Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Андрій Водяний

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