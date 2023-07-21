ГУР о задержании Гиркина: Активное противостояние между башнями Кремля, желаем удачи всем

Задержание террориста и Z-блогера Гиркина связано с активной фазой внутреннего противостояния российских элит. Ранее такие процессы проходили более скрыто, однако после "мятежа" предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина все больше "начало выходить наружу". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил, почему Гиркина задержали только сейчас и какова будет его дальнейшая судьба.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, Гиркин договорился. В принципе, хорошие новости, там банка с пауками продолжает активно двигаться. Можем желать успехов всем участникам процесса", – сказал Юсов.

По его словам, такие процессы внутри российских элит и их агентов, сотрудников или членов команд происходили раньше часто "в более скрытой форме".

Однако после "мятежа" Пригожина все больше процессов "начало выходить наружу", заметил Юсов.

"На самом деле парадоксальная ситуация: на Москву шел Пригожин и сбивал самолеты и вертолеты, а задерживают Гиркина. Ну, это особенности путинского режима: ешьте, пожалуйста, не обляпайтесь", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что Гиркин и до этого не действовал как самостоятельная фигура, как и многие другие "военкоры", комментаторы или участники того же кружка террориста ["Клуба рассерженных патриотов" – Ред.].

"Но это не самостоятельные фигуры. Ну, значит, обитатели башен Кремля уже приходят к такой активной фазе внутреннего противостояния", – сказал Юсов.

21 июля российская пропаганда и супруга Гиркина сообщили о задержании террориста российскими силовиками. Предварительно его обвиняют в экстремизме. Он поддерживает агрессивную войну России против Украины, но критикует российское руководство и диктатора РФ Путина за "неправильное" ведение боевых действий.

Гиркин воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков. В частности он командовал оккупантами в Славянске Донецкой области.

Окружной суд Гааги присудил Гиркину пожизненное заключение за поражение малайзийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Читайте также: Гиркин и другие пропагандисты критикуют Шойгу. Минобороны: Это борьба кланов РФ за власть

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.