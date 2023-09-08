Зеленський: Путін здувся. Він убив Пригожина, Україна має таку інформацію. Це плюс для нас

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що диктатор Володимир Путін відповідальний за вбивство ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина. Про це він повідомив на саміті "Ялта", цитує його ВВС.

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За його словами, Путін "здувся – як людина та політик".

"Він убив Пригожина — принаймні така інформація у нас є. У нас в Україні жалобних днів, коли небо втратило Пригожина, не було. Для нас це на одного терориста менше", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що через вбивство Пригожина моральний дух росіяни впав.

"Бо вони прикривалися вагнерівцями, кидали вперед, їм повертатися назад було не можна. Я думаю, що цей захист, який прикривається життям найманців, вагнерівців, – вони це втратили. Для нас це безперечно плюс", — заявив він.

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