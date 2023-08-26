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Inews: До загибелі Пригожина може бути причетний генерал ГРУ Авер'янов. Він отруїв Скрипалів

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 06:37
Inews: До загибелі Пригожина може бути причетний генерал ГРУ Авер'янов. Він отруїв Скрипалів - Фото
Євгеній Пригожин (Фото: EPA)

Західні та українські спецслужби вважають, що до вбивства ватажка терористичної Групи Вагнера Євгенія Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ). Про це повідомило видання Inews із посиланням на власні джерела.

За словами джерел у розвідках Британії та України, Авер'янов очолює підрозділ ГРУ, який проводить операції за кордоном за наказом диктатора Володимира Путіна — він пов'язаний з численними вбивствами та диверсіями за кордоном, включно з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в 2018 році.

Британці заявляють, що Авер'янов нібито мав давню неприязнь до Пригожина і тепер, найімовірніше, керуватиме терористами Вагнера в Африці.

Служба безпеки України, пишуть журналісти, також вважає, що Авер'янов причетний до аварії літака Пригожина.

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Дмитро Гриниченко
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