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Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 06:37
Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей - Фото
Евгений Пригожин (Фото: EPA)

Западные и украинские спецслужбы считают, что к убийству главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ). Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на собственные источники.

По словам источников в разведках Британии и Украины, Аверьянов возглавляет подразделение ГРУ, которое проводит операции за границей по приказу диктатора Владимира Путина — оно связано с многочисленными убийствами и диверсиями за границей, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. 

Британцы заявляют, что Аверьянов якобы имел давнюю неприязнь к Пригожину и теперь, скорее всего, будет руководить террористами Вагнера в Африке. 

Служба безопасности Украины, пишут журналисты, также считает, что Аверьянов причастен к крушению самолета Пригожина. 

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Дмитрий Гриниченко
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