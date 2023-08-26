Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей

Западные и украинские спецслужбы считают, что к убийству главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ). Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на собственные источники.

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По словам источников в разведках Британии и Украины, Аверьянов возглавляет подразделение ГРУ, которое проводит операции за границей по приказу диктатора Владимира Путина — оно связано с многочисленными убийствами и диверсиями за границей, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Британцы заявляют, что Аверьянов якобы имел давнюю неприязнь к Пригожину и теперь, скорее всего, будет руководить террористами Вагнера в Африке.

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