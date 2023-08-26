Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей
Западные и украинские спецслужбы считают, что к убийству главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ). Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на собственные источники.
По словам источников в разведках Британии и Украины, Аверьянов возглавляет подразделение ГРУ, которое проводит операции за границей по приказу диктатора Владимира Путина — оно связано с многочисленными убийствами и диверсиями за границей, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
Британцы заявляют, что Аверьянов якобы имел давнюю неприязнь к Пригожину и теперь, скорее всего, будет руководить террористами Вагнера в Африке.
Служба безопасности Украины, пишут журналисты, также считает, что Аверьянов причастен к крушению самолета Пригожина.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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