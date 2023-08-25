Убийство Пригожина. В парламенте Британии считают, что Путина заменят и "его дни сочтены"
Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что диктатора Владимира Путина в итоге заменят. Об этом он сообщил в интервью каналу Sky News, комментируя убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина.
По его словам, он не согласен с оценкой ряда аналитиков, которые говорят, что Путин может стать сильнее после убийства Пригожина.
"Прибегнуть к устранению несогласных в том масштабе, который сейчас делает Путин, показывает, что доверие к ближайшему окружению Кремля исчезло. Путин руководит посредством страха, а не лояльности, олигархи и элита больше не видят в нем способного гаранта своего статуса", — сказал Эллвуд.
Он отметил, что Путин "глубоко унижен на всех фронтах".
"Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история показывает, что его слабость быстро и безжалостно используется. И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но мяч, определенно, уже в игре. Я подозреваю, что дни Путина сочтены", — резюмировал парламентарий.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это – масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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