Убийство Пригожина. В парламенте Британии считают, что Путина заменят и "его дни сочтены"

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что диктатора Владимира Путина в итоге заменят. Об этом он сообщил в интервью каналу Sky News, комментируя убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он не согласен с оценкой ряда аналитиков, которые говорят, что Путин может стать сильнее после убийства Пригожина.

"Прибегнуть к устранению несогласных в том масштабе, который сейчас делает Путин, показывает, что доверие к ближайшему окружению Кремля исчезло. Путин руководит посредством страха, а не лояльности, олигархи и элита больше не видят в нем способного гаранта своего статуса", — сказал Эллвуд.

Он отметил, что Путин "глубоко унижен на всех фронтах".

"Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история показывает, что его слабость быстро и безжалостно используется. И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но мяч, определенно, уже в игре. Я подозреваю, что дни Путина сочтены", — резюмировал парламентарий.

Читайте также: В самолете с Пригожиным разбились его близкие соратники и участники войны в Сирии – досье

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.