В самолете с Пригожиным разбились его близкие соратники и участники войны в Сирии – Досье
В самолете с главарем террористической Группы Вагнера Евгением Пригожиным были уничтожены два его близких соратника и участники войны в Сирии. Об этом говорится в материале сайта Досье.
Как отмечается, в опубликованном Росавиацией списке, пассажиров, которые, предположительно, находились на борту самолета Пригожина – двое из его ближайших соратников, а другие – воевали в Сирии как наемники Группы Вагнера.
Валерий Чекалов – один из самых приближенных к Пригожину менеджеров компании Конкорд, который работал с ним с 2000-х.
По данным Досье, Чекалов руководил проектом школьного питания в Москве, когда Пригожина захватывал этот рынок.
Впоследствии Чекалов отвечал за армейские контракты Конкорда на поставки питания для военных.
Чекалов курировал все "гражданские" проекты Пригожина за пределами России – геологоразведка, нефтедобыча или сельское хозяйство.
Он отвечал за логистическое обеспечение группы Вагнера, возглавлял АО Нева, на которое были завязаны все сирийские и африканские проекты.
Дмитрий Уткин. Правая рука Пригожина в группе Вагнера, где отвечал за командование и боевую подготовку.
Евгений Макарян. Жетон М-2300, позывной "Макар". Младший лейтенант полиции, бывший участковый. Пришел в группу Вагнера в марте 2016 года.
Был в составе четвертого штурмового отряда Вагнера в Сирии, который попал под обстрел американской авиации под Хшамом в январе 2017 года. Получил ранение левого бедра.
Сергей Пропустин. Жетон М-0394, позывной "Кедр". Прапорщик, воевал во второй чеченской войне. Пришел в группу Вагнера в марте 2015 года. Воевал в роте Кирилла Тихоновича (позывной "Чукча") – это одно из строевых подразделений вагнеровцев, с 2016 года называлось вторым разведывательно-штурмовым отрядом. Многих личных охранников Пригожин в 2016 году набрал из этого отряда.
Александр Тотмин. Жетон М-5534, позывной "Тот".
Николай Матусеев. Журналисты не нашли человека с таким именем в списках группы Вагнера. Но там есть Николай Матусевич. Жетон М-2559. В Вагнере с января 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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