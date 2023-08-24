В самолете с главарем террористической Группы Вагнера Евгением Пригожиным были уничтожены два его близких соратника и участники войны в Сирии. Об этом говорится в материале сайта Досье.

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Как отмечается, в опубликованном Росавиацией списке, пассажиров, которые, предположительно, находились на борту самолета Пригожина – двое из его ближайших соратников, а другие – воевали в Сирии как наемники Группы Вагнера.

Валерий Чекалов – один из самых приближенных к Пригожину менеджеров компании Конкорд, который работал с ним с 2000-х.

По данным Досье, Чекалов руководил проектом школьного питания в Москве, когда Пригожина захватывал этот рынок.

Впоследствии Чекалов отвечал за армейские контракты Конкорда на поставки питания для военных.

Чекалов курировал все "гражданские" проекты Пригожина за пределами России – геологоразведка, нефтедобыча или сельское хозяйство.

Он отвечал за логистическое обеспечение группы Вагнера, возглавлял АО Нева, на которое были завязаны все сирийские и африканские проекты.

Дмитрий Уткин. Правая рука Пригожина в группе Вагнера, где отвечал за командование и боевую подготовку.

Евгений Макарян. Жетон М-2300, позывной "Макар". Младший лейтенант полиции, бывший участковый. Пришел в группу Вагнера в марте 2016 года.

Был в составе четвертого штурмового отряда Вагнера в Сирии, который попал под обстрел американской авиации под Хшамом в январе 2017 года. Получил ранение левого бедра.

Сергей Пропустин. Жетон М-0394, позывной "Кедр". Прапорщик, воевал во второй чеченской войне. Пришел в группу Вагнера в марте 2015 года. Воевал в роте Кирилла Тихоновича (позывной "Чукча") – это одно из строевых подразделений вагнеровцев, с 2016 года называлось вторым разведывательно-штурмовым отрядом. Многих личных охранников Пригожин в 2016 году набрал из этого отряда.

Александр Тотмин. Жетон М-5534, позывной "Тот".

Николай Матусеев. Журналисты не нашли человека с таким именем в списках группы Вагнера. Но там есть Николай Матусевич. Жетон М-2559. В Вагнере с января 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии

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