У літаку з Пригожиним розбилися його близькі соратники та учасники війни у Сирії – Досьє

У літаку з ватажком терористичної Групи Вагнера Євгеном Пригожиним було знищено двох його близьких соратників та учасників війни в Сирії. Про це йдеться у матеріалі сайту Досьє.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, в опублікованому Росавіацією списку пасажирів, які, ймовірно, перебували на борту літака Пригожина – двоє з його найближчих соратників, а інші – воювали у Сирії як найманці Групи Вагнера.

Валерій Чекалов – один із найбільш наближених до Пригожина менеджерів компанії Конкорд, що працював з ним з 2000-х.

За даними Досьє, Чекалов керував проєктом шкільного харчування у Москві, коли Пригожина захоплював цей ринок.

Згодом Чекалов відповідав за армійські контракти Конкорду на постачання для військових.

Чекалов курував усі "цивільні" проєкти Пригожина за межами Росії – геологорозвідка, нафтовидобуток або сільське господарство.

Він відповідав за логістичне забезпечення групи Вагнера, очолював АТ Нева, на яке були зав'язані всі сирійські та африканські проєкти.

Дмитро Уткін. Права рука Пригожина у Групі Вагнера, де відповідав за командування та бойову підготовку.

Євген Макарян. Жетон М-2300, позивний "Макар". Молодший лейтенант поліції, колишній дільничний. Прийшов до Групи Вагнера у березні 2016 року.

Був у складі четвертого штурмового загону Вагнера у Сирії, який потрапив під обстріл американської авіації під Хшамом у січні 2017 року. Зазнав поранення лівого стегна.

Сергій Пропустін. Жетон М-0394, позивний "Кедр". Прапорщик воював у другій чеченській війні. Прийшов до Групи Вагнера у березні 2015 року. Воював у роті Кирила Тихоновича (позивний "Чукча") – це один зі стройових підрозділів вагнерівців, що з 2016 року називався другим розвідувально-штурмовим загоном. Багатьох особистих охоронців Пригожин у 2016 році набрав з цього загону.

Олександр Тотмін. Жетон М-5534, позивний "Той".

Микола Матусєєв. Журналісти не знайшли людину з таким ім'ям у списках Групи Вагнера. Але там є Микола Матусевич. Жетон М-2559. У Вагнері з січня 2017 року. Служив стрільцем у четвертому штурмовому загоні у Сирії.

Читайте також: Пригожин в Африці. РФ продовжує активність, ватажок Вагнера не повністю автономний – ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.