Вбивство Пригожина. У парламенті Британії вважають, що Путіна замінять і "його дні злічені"

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що диктатора Володимира Путіна в результаті замінять. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Sky News, коментуючи вбивство ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина.

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За його словами, він не згоден з оцінкою низки аналітиків, які кажуть, що Путін може стати сильнішим після вбивства Пригожина.

"Вдатися до усунення незгодних у тому масштабі, який зараз робить Путін, показує, що довіра до найближчого оточення Кремля зникла. Путін керує за допомогою страху, а не лояльності, олігархи та еліта більше не бачать у ньому здатного гаранта свого статусу", — сказав Еллвуд.

Він зазначив, що Путін "глибоко принижений на всіх фронтах".

"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія показує, що його слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але м'яч, безперечно, вже в грі. Я підозрюю, що дні Путіна злічені", — резюмував парламентарій.

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