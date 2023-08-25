Вбивство Пригожина. У парламенті Британії вважають, що Путіна замінять і "його дні злічені"
Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що диктатора Володимира Путіна в результаті замінять. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Sky News, коментуючи вбивство ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина.
За його словами, він не згоден з оцінкою низки аналітиків, які кажуть, що Путін може стати сильнішим після вбивства Пригожина.
"Вдатися до усунення незгодних у тому масштабі, який зараз робить Путін, показує, що довіра до найближчого оточення Кремля зникла. Путін керує за допомогою страху, а не лояльності, олігархи та еліта більше не бачать у ньому здатного гаранта свого статусу", — сказав Еллвуд.
Він зазначив, що Путін "глибоко принижений на всіх фронтах".
"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія показує, що його слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але м'яч, безперечно, вже в грі. Я підозрюю, що дні Путіна злічені", — резюмував парламентарій.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це – масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок Групи Вагнера і всі люди, які були в літаку, не вижили.
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