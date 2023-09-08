Зеленский: Путин сдулся. Он убил Пригожина, у нас есть такая информация. Это стало плюсом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил на саммите "Ялта", цитирует его BBC.

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По его словам, Путин "сдулся — как человек и политик".

"Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что из-за убийства Пригожина моральный дух россияне упал.

"Потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад было нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс", — заявил он.

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