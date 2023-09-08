UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Путин сдулся. Он убил Пригожина, у нас есть такая информация. Это стало плюсом

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 13:47
Зеленский: Путин сдулся. Он убил Пригожина, у нас есть такая информация. Это стало плюсом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил на саммите "Ялта", цитирует его BBC.

По его словам, Путин "сдулся — как человек и политик". 

"Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что из-за убийства Пригожина моральный дух россияне упал. 

"Потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад было нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс", — заявил он. 

Читайте также: Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийгруппа вагнеравойнавладимир путиневгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 