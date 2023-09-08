Зеленский: Путин сдулся. Он убил Пригожина, у нас есть такая информация. Это стало плюсом
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил на саммите "Ялта", цитирует его BBC.
По его словам, Путин "сдулся — как человек и политик".
"Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", — сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что из-за убийства Пригожина моральный дух россияне упал.
"Потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад было нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс", — заявил он.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.
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