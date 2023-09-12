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Центр сопротивления: Вагнеровцев посылают в Африку, но уже под новым брендом

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 15:35
Центр сопротивления: Вагнеровцев посылают в Африку, но уже под новым брендом - Фото
Вагнеровцы в Мали (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Беларуси экс-боевики террористической группы Вагнера, перешедшие в так называемую частную военную компанию ООО "ГардСервис", подписывают контракты для охраны и участия в боевых действиях в Африке. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

ГардСервис связан с соратником беларуского диктатора Александра Лукашенко – Виктором Шейманом, отмечает ведомство.

До 2021 года он работал управляющим делами диктатора Беларуси.

Беларуские журналисты обвиняли Шеймана и его близких в том, что у них есть бизнес-империя, которая занимается контрабандой санкционных продуктов и реэкспортом товаров в РФ, добычей золота в африканском Зимбабве и создала первую в Беларуси частную охранную компанию.

Члены беларуского подполья сообщили ЦНС, что ГардСервис предлагает наемникам работать в одной из стран центральной Африки.

Там боевики должны охранять объекты и учить местных военных, заявили источники.

Контракт с ГардСервисом подписали те экс-вагнеровцы, которые не захотели продолжать службу в структуре Вооруженных сил РФ, отмечает ведомство.

  • 11 сентября ЦНС сообщил, что диктатор Беларуси создал частную военную компанию и вербует туда террористов из группы Вагнера.
  • 23 августа самолет Пригожина потерпел катастрофу в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство предводителя террористов Вагнера Евгения Пригожина.

Читайте также: Лукашенко заявил, что все "зеки" ПВК Вагнер погибли в Украине и беларусам нечего бояться

Артём Джерипа
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