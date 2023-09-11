Лукашенко создал частную армию в Беларуси. Вербует вагнеровцев — Центр нацсопротивления

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко создал частную военную компанию и вербует туда террористов из группы Вагнера. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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По его словам, режим Лукашенко создает ЧВК на базе вагнеровцев — всем боевикам, которые не захотели подписывать контракты с Минобороны России и ехать на войну против Украины, предложили войти в состав ЧВК "ГардСервис".

Эта компания базируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".

Основная задача этой ЧВК — привлечение к противодействию оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.

"ГардСервис" была создана еще в 2019 году специальным указом Лукашенко, она регулярно сотрудничает с Группой Вагнера.

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