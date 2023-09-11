Лукашенко создал частную армию в Беларуси. Вербует вагнеровцев — Центр нацсопротивления
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко создал частную военную компанию и вербует туда террористов из группы Вагнера. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По его словам, режим Лукашенко создает ЧВК на базе вагнеровцев — всем боевикам, которые не захотели подписывать контракты с Минобороны России и ехать на войну против Украины, предложили войти в состав ЧВК "ГардСервис".
Эта компания базируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".
Основная задача этой ЧВК — привлечение к противодействию оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.
"ГардСервис" была создана еще в 2019 году специальным указом Лукашенко, она регулярно сотрудничает с Группой Вагнера.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
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