Лукашенко створив приватну армію у Білорусі. Вербує туди вагнерівців — Центр нацспротиву

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи Вагнера. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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За його словами, режим Лукашенка створює ПВК на базі вагнерівців — усім бойовикам, які не захотіли підписувати контракти з Міноборони Росії та їхати на війну проти України, запропонували увійти до складу ПВК "ГардСервіс".

Ця компанія базується у Мариній Гірці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".

Основне завдання цієї ПВК — залучення до протидії опозиції у разі "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка.

"ГардСервіс" була створена ще у 2019 році спеціальним указом Лукашенка, вона регулярно співпрацює із Групою Вагнера.

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