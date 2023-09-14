Беларусь проведет масштабные военные учения в конце сентября, детали – Гаюн

В конце сентября Вооруженные силы Беларуси запланировали провести двусторонние комплексные учения, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Валерий Ревенко. Местный OSINT-проект Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники публикует подробную информацию.

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Ревенко заявил, что о предстоящих учениях ранее были уведомлены государства-участники ОБСЕ.

По информации исследователей, в учениях будут вовлечены подразделения беларуской армии:

→ 6-й механизированной бригады;

→ 11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

→ 19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

→ 120-й механизированной бригады.

→ 336-й реактивной артиллерийской бригады и т.д.

Сейчас идет активная подготовка к предстоящим учениям: проводятся обзоры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники, пишет проект.

По данным исследователей, в подразделениях беларуской армии проводятся занятия по профилактике "негативного информационного влияния на личный состав".

"Военнослужащим доводят алгоритм распознавания недостоверной информации (фейков), а также порядок пользования социальными сетями и мессенджерами", – говорится в сообщении.

Проект пишет, что 336-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Беларуси уже начали перемещаться в район проведения учений, они имеют на вооружении РСЗО "Смерч" и "Полонез".

7 августа Беларусь начала обучение рядом с границей Польши и Литвы, Минобороны страны заявляло о применении опыта российских оккупантов на войне против Украины.

1 сентября командующий Объединенными силами заявил, что украинские командиры получили задачу усилить оборону северных границ через обучение в Беларуси.

Белорусский Гаюн сообщал, что россияне вывели почти всю авиационную группировку из Беларуси, остался всего один самолет оккупантов.

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