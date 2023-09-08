Россияне вывели самолеты и вертолеты из Беларуси, оставили один истребитель, карта – OSINT

Россияне вывели почти всю авиационную группировку из Беларуси, остался лишь один самолет оккупантов, сообщает белорусский OSINT-проект "Беларускі Гаюн".

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Исследователи отмечают, что это произошло еще 5 августа, группировка Военно-космических сил РФ входила в Региональную группировку войск (РГВ) России и Беларуси.

В частности, с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси на аэродром "Сеща" в Брянской области РФ улетели вертолеты (четыре Ми-8 и семь Ми-24) ВКС россиян, пишет сообщество.

Из аэродрома "Барановичи" в Россию вылетело девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ, отмечает проект.

По словам исследователей, большинство улетевших вертолетов и самолетов находилось в Беларуси с начала января 2023 года, таким образом авиационный компонент РГВ в стране перестал существовать.

На первое сентября в Беларуси оставался только один русский штурмовик Су-25, который прилетел в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида".

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

1 сентября Командующий Объединенных сил заявил, что украинские командиры получили задачу усилить оборону северных границ из-за учебы в Беларуси.

По его словам, россияне полностью вывели наземные войска из Белоруссии, чтобы бросить их на восток.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки.

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