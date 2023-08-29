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Генерал ВСУ: Россия полностью вывела наземные силы из Беларуси. Бросила на Купянск и Лиман

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 07:51
Генерал ВСУ: Россия полностью вывела наземные силы из Беларуси. Бросила на Купянск и Лиман - Фото
Сергей Наев (Фото: ВСУ)

Командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев заявил, что россияне полностью вывели наземные войска из Беларуси, чтобы бросить их на восток. 

По его словам, наземный компонент российских войск выведен из Беларуси в резерв группировки, которая наступает в направлении Купянска и Лимана. 
Он отметил, что в сентябре в РБ запланировано проведение ряда учений ОДКБ "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие", которые могут быть использованы для наращивания военного присутствия оккупантов. 
Генерал не исключил провокаций врага на границе с Беларусью, однако ударной группировки захватчиков на северном направлении нет. 

Остается риск диверсий, подчеркнул военачальник, украинское командование принимает меры. 

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Дмитрий Гриниченко
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Сергей НаеввойнабеларусьнаступлениекупянскЛиман
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