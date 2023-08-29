Генерал ВСУ: Россия полностью вывела наземные силы из Беларуси. Бросила на Купянск и Лиман

Командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев заявил, что россияне полностью вывели наземные войска из Беларуси, чтобы бросить их на восток.

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По его словам, наземный компонент российских войск выведен из Беларуси в резерв группировки, которая наступает в направлении Купянска и Лимана.

Он отметил, что в сентябре в РБ запланировано проведение ряда учений ОДКБ "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие", которые могут быть использованы для наращивания военного присутствия оккупантов.

Генерал не исключил провокаций врага на границе с Беларусью, однако ударной группировки захватчиков на северном направлении нет.

Остается риск диверсий, подчеркнул военачальник, украинское командование принимает меры.

24 августа генерал Сырский посетил бойцов оперативно-тактических групп "Лиман" и "Соледар".

9 августа командующий Сухопутными силами заявил, что оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку.

16 августа представитель Восточной группировки войск сообщил, что украинские силы построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, а оккупанты прибегают к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора.

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