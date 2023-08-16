Лимано-Купянское направление. ВСУ: Построена мощная оборона, россияне перегруппировываются

Украинские силы построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, а оккупанты прибегают к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

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"Несомненно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока что, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня – четыре", – сообщил Череватый.

Он отметил, что оккупанты активно используют артиллерию и авиацию на этом направлении: 541 раз нанесли удары артиллерией по украинским позициям и совершили 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

Также Череватый рассказал о работе на направлении командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"Детально вник в ситуацию, заслушал всех, кто отвечает за ключевые направления, командиров, дал методические советы, усилил, где необходимо, огневыми средствами наши подразделения, убедился в построении надежных линий обороны, в поставке логистических путей, доставке боеприпасов, эвакуации наших раненых и такие другие вещи, связанные с усилением обороны", – объяснил Череватый.

16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал-лейтенант отметил, что Российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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