Российские пропагандистские ресурсы распространили видео с "учениями" захватчиков на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает превращать станцию в полигон, пренебрегая всеми правилами безопасности. Он также задал вопрос, будет ли реакция международных организаций и санкции.

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На видео российская техника и военные передвигаются по территории оккупированной ЗАЭС.

На кадрах видны имитации перестрелок, засад, буксировки техники, эвакуации раненых и другие элементы боевых действий, пояснил военный эксперт Игаль Левин.

Советник главы ОП Подоляк отреагировал на видео: "Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности".

Он задал вопрос, будут ли заявления Организации объединенных наций и МАГАТЭ о недопустимости милитаризации Запорожской АЭС.

Также он спросил, будут ли санкции в отношении российской корпорации "Росатом".

"Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера", – подытожил Подоляк.

Утром 16 августа один из российских пропагандистских каналов написал, что диктатор Владимир Путин планирует взорвать оккупированную ЗАЭС в начале сентября. Этот вброс распространили Telegram-каналы и некоторые украинские медиа. Представитель ГУР Андрей Юсов заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она до сих пор под контролем РФ.

19 июля ГУР сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.

10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.

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