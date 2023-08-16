Российские пропагандистские ресурсы распространили видео с "учениями" захватчиков на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает превращать станцию в полигон, пренебрегая всеми правилами безопасности. Он также задал вопрос, будет ли реакция международных организаций и санкции.
На видео российская техника и военные передвигаются по территории оккупированной ЗАЭС.
На кадрах видны имитации перестрелок, засад, буксировки техники, эвакуации раненых и другие элементы боевых действий, пояснил военный эксперт Игаль Левин.
Советник главы ОП Подоляк отреагировал на видео: "Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности".
Он задал вопрос, будут ли заявления Организации объединенных наций и МАГАТЭ о недопустимости милитаризации Запорожской АЭС.
Также он спросил, будут ли санкции в отношении российской корпорации "Росатом".
"Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера", – подытожил Подоляк.
- Утром 16 августа один из российских пропагандистских каналов написал, что диктатор Владимир Путин планирует взорвать оккупированную ЗАЭС в начале сентября. Этот вброс распространили Telegram-каналы и некоторые украинские медиа. Представитель ГУР Андрей Юсов заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она до сих пор под контролем РФ.
- 19 июля ГУР сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
- 10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.
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