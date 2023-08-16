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Оккупанты показали видео с "военными учениями" на Запорожской АЭС. У Зеленского ответили видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 22:03
Видео: ресурс оккупантов
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Российские пропагандистские ресурсы распространили видео с "учениями" захватчиков на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает превращать станцию в полигон, пренебрегая всеми правилами безопасности. Он также задал вопрос, будет ли реакция международных организаций и санкции.

На видео российская техника и военные передвигаются по территории оккупированной ЗАЭС.

На кадрах видны имитации перестрелок, засад, буксировки техники, эвакуации раненых и другие элементы боевых действий, пояснил военный эксперт Игаль Левин.

Советник главы ОП Подоляк отреагировал на видео: "Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности".

Он задал вопрос, будут ли заявления Организации объединенных наций и МАГАТЭ о недопустимости милитаризации Запорожской АЭС.

Также он спросил, будут ли санкции в отношении российской корпорации "Росатом".

"Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера", – подытожил Подоляк.

  • Утром 16 августа один из российских пропагандистских каналов написал, что диктатор Владимир Путин планирует взорвать оккупированную ЗАЭС в начале сентября. Этот вброс распространили Telegram-каналы и некоторые украинские медиа. Представитель ГУР Андрей Юсов заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она до сих пор под контролем РФ.
  • 19 июля ГУР сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
  • 10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.

Читайте также: Россия готовит провокацию на Курской атомной станции и эвакуацию, фото документов – ССО

Артём Джерипа
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войнаучениямихаил подолякЗапорожская АЭС
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