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Окупанти показали відео з "військовими навчаннями" на Запорізькій АЕС. У Зеленського відповіли видео

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 22:03
Відео: ресурс окупантів
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Російській пропагандистські ресурси поширили відео з "навчаннями" загарбників на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія продовжує перетворювати станцію на полігон, нехтуючи усіма правилами безпеки. Він також поставив запитання, чи буде реакція міжнародних організацій і санкції.

На відео російська техніка та військові пересуваються територією окупованої ЗАЕС.

Зокрема, окупанти показали імітації перестрілок та засідок, евакуації поранених та буксирування техніки.

Радник глави ОП Подоляк відреагував на відео: "Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки".

Він поставив запитання, чи будуть заяви Організації об'єднаних націй та МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації Запорізької АЕС.

Також він запитав, чи будуть санкції щодо російської корпорації "Росатом".

"Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру", – підсумував Подоляк.

  • Вранці 16 серпня один із російських пропагандистських каналів написав, нібито диктатор Володимир Путін планує підірвати окуповану ЗАЕС на початку вересня. Цей вкид поширили Telegram-канали та деякі українські медіа. Представник ГУР Андрій Юсов запевнив, що ситуація на ЗАЕС наразі залишається стабільною, хоча вона досі під контролем РФ.
  • 19 липня ГУР повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.
  • 10 серпня пресслужба "Енергоатому" написала, що ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, їй може загрожувати блекаут.

Читайте також: Росія готує провокацію на Курській атомній станції та евакуацію, фото документів – ССО

Артем Джеріпа
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війнамихайло подолякнавчанняЗапорізька АЕС
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