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Росія готує провокацію на Курській атомній станції та евакуацію, фото документів – ССО

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 13:55
Росія готує провокацію на Курській атомній станції та евакуацію, фото документів – ССО - Фото
Курська АЕС (Фото: Dmitriy 92)

Російські загарбники планують провокацію на Курській атомній електростанції у РФ та готують евакуацію місцевого населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію підпілля та документи.

За даними, у Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС.

Для цього місцева влада отримала завдання створити транспортний реєстр, документи про це отримав ЦНС.

Росіяни планують евакуювати від 21 000 до 57 000 осіб.

ЦНС зауважує, що населення області становить понад 1 млн, а самого Курська 435 000.

"Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список", – пише Центр спротиву.

Така провокація необхідна росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС, зазначає ЦНС.

Відомство додає фото документів окупантів.

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

У листопаді 2022 року Головне управління розвідки повідомляло, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

  • 19 липня ГУР повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.
  • СБУ здобула розвіддані, що свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.
  • 10 серпня пресслужба "Енергоатому" написала, що ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, їй може загрожувати блекаут.

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Артем Джеріпа
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