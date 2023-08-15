ЦНС: Россия готовит провокацию на Курской атомной станции и эвакуацию – фото документов

Российские захватчики планируют провокацию на Курской атомной электростанции в РФ и готовят эвакуацию местного населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию подполья и документы.

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Согласно данным, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС.

Для этого местные власти получили задачу создать транспортный реестр, документы об этом получил ЦНС.

Россияне планируют эвакуировать от 21 000 до 57 000 человек.

ЦНС отмечает, что население области составляет более 1 млн, а самого Курска 435 тысяч.

"То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об "избранности" попавших в список", – пишет Центр сопротивления.

Такая провокация необходима россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, отмечает ЦНС.

Ведомство добавляет фото документов оккупантов.

В ноябре 2022 года Главное управление разведки сообщало, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

19 июля ГУР сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.

СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС утратила питание по основной высоковольтной линии, ей может угрожать блекаут.

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