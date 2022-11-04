Россияне прячут на Курской АЭС ракеты, не исключено, что там есть и иранские – ГУР

Российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет, и не исключено, что там есть иранские баллистические ракеты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино представители из РФ завозили ракеты к комплексам С-300. Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

В разведке не исключают, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС, используется россиянами в военных целях – для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским беспилотникам. Также в ГУР не исключают наличие в подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

В ГУР подчеркнули, что данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций, в частности, со стороны МАГАТЭ.

По данным ГУР, российские оккупанты установили на крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС военное оборудование.

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Оксана Житнюк

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