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Оккупанты установили на крыше энергоблока Запорожской АЭС военное оборудование – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 18:03
Оккупанты установили на крыше энергоблока Запорожской АЭС военное оборудование – ГУР - Фото
ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Российские оккупанты установили на крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС военное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, на крыше пятого энергоблока ЗАЭС оккупанты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.

В промышленной зоне ЗАЭС разместили очередную смену оккупантов. Их командный состав рассредоточен по городу и живет в квартирах выехавших местных жителей.

В Энергодар прибыли "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек.

В ГУР отмечают, что связь в Энергодаре практически отсутствует, а перемещаться по городу желательно с 09:00 до 15:00.

"После 15:00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", – предупреждают в разведке.

В ГУР сообщили, что оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом.

Другим работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря.

По информации ГУР, оккупанты объявили, что в ближайшее время аннулируют пропуска на станцию ​​украинского образца.

Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

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Наталія Медведєва
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война гур заэс
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