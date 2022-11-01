Оккупанты установили на крыше энергоблока Запорожской АЭС военное оборудование – ГУР

Российские оккупанты установили на крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС военное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, на крыше пятого энергоблока ЗАЭС оккупанты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.

В промышленной зоне ЗАЭС разместили очередную смену оккупантов. Их командный состав рассредоточен по городу и живет в квартирах выехавших местных жителей.

В Энергодар прибыли "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек.

В ГУР отмечают, что связь в Энергодаре практически отсутствует, а перемещаться по городу желательно с 09:00 до 15:00.

"После 15:00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", – предупреждают в разведке.

В ГУР сообщили, что оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом.

Другим работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря.

По информации ГУР, оккупанты объявили, что в ближайшее время аннулируют пропуска на станцию ​​украинского образца.

Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

28 октября Энергоатом сообщил, что некоторые руководители Запорожской АЭС согласились работать на захватчиков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно.

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Наталія Медведєва

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