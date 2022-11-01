Оккупанты установили на крыше энергоблока Запорожской АЭС военное оборудование – ГУР
Российские оккупанты установили на крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС военное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, на крыше пятого энергоблока ЗАЭС оккупанты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.
В промышленной зоне ЗАЭС разместили очередную смену оккупантов. Их командный состав рассредоточен по городу и живет в квартирах выехавших местных жителей.
В Энергодар прибыли "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек.
В ГУР отмечают, что связь в Энергодаре практически отсутствует, а перемещаться по городу желательно с 09:00 до 15:00.
"После 15:00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", – предупреждают в разведке.
В ГУР сообщили, что оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом.
Другим работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря.
По информации ГУР, оккупанты объявили, что в ближайшее время аннулируют пропуска на станцию украинского образца.
Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).
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