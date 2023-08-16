UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия наступает в районе Купянска и Донецка. Контратакует под Урожайным — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 07:12
Генштаб: Россия наступает в районе Купянска и Донецка. Контратакует под Урожайным — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне наступали юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки, украинские воины отбились. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка враг атаковал южнее Авдеевки, а также в районах Марьинки и Красногоровки, Силы обороны стоят. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

На юге захватчики пытались отбить утраченные позиции около Урожайного, успеха не имели. Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре артиллерийских средства на позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект. 

Читайте также: Генштаб: Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, готовят "выборы"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштабзапорожская областьнаступлениеДонбасскупянскавдеевкаМарьинкаУрожайноепотери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 