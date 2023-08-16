Генштаб: Россия наступает в районе Купянска и Донецка. Контратакует под Урожайным — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне наступали юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки, украинские воины отбились.

Вблизи Донецка враг атаковал южнее Авдеевки, а также в районах Марьинки и Красногоровки, Силы обороны стоят.

На юге захватчики пытались отбить утраченные позиции около Урожайного, успеха не имели. Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре артиллерийских средства на позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект.

В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковалиОдессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении отражены у россиян территории.

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