Генштаб: Россия наступает в районе Купянска и Донецка. Контратакует под Урожайным — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Вблизи Донецка враг атаковал южнее Авдеевки, а также в районах Марьинки и Красногоровки, Силы обороны стоят.
На юге захватчики пытались отбить утраченные позиции около Урожайного, успеха не имели. Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре артиллерийских средства на позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект.
- В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковалиОдессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
- 13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.
- Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении отражены у россиян территории.
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