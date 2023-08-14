UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одесса. РФ била "Калибрами" и шахедами, от обломков ракет есть повреждения и пожары – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 06:33
Одесса. РФ била
Фото: ОК "Юг"

В течение ночи российские захватчики трижды атаковали Одессу и область, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбивания ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

РФ атаковала двумя волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в общей сложности 15 беспилотников и восемью ракетами морского базирования типа "Калибр ".

Силы ПВО отразили все атаки оккупантов, пишет ОК "Юг".

Захватчики направили ракеты в центр Одессы, в результате сбития их обломки повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывная волна повредила окна и балконы, побила припаркованные рядом автомобили.

Пожары вспыхнули на двух объектах, по состоянию на 5.49 пожарные работали над их ликвидацией, отметили в ВСУ.

Сейчас известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, им оказана медицинская помощь.

Ведомство публикует фотографии с мест разрушений и пожара.

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Читайте также: Россия бьет дронами по портам на Дунае, потому что считает, что менее рискованно – разведка Британии

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессаатакакалибрОК Югдрон-камикадзеShahed
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 