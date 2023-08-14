Одесса. РФ била "Калибрами" и шахедами, от обломков ракет есть повреждения и пожары – фото
В течение ночи российские захватчики трижды атаковали Одессу и область, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбивания ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
РФ атаковала двумя волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в общей сложности 15 беспилотников и восемью ракетами морского базирования типа "Калибр ".
Силы ПВО отразили все атаки оккупантов, пишет ОК "Юг".
Захватчики направили ракеты в центр Одессы, в результате сбития их обломки повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
Взрывная волна повредила окна и балконы, побила припаркованные рядом автомобили.
Пожары вспыхнули на двух объектах, по состоянию на 5.49 пожарные работали над их ликвидацией, отметили в ВСУ.
Сейчас известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, им оказана медицинская помощь.
Ведомство публикует фотографии с мест разрушений и пожара.
- В ночь на 14 августа страна-террорист РФ атаковала Одессу и область ракетами "Калибр" и дроны-камикадзе типа Shahed-136.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам.
- В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.
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