Новости | Массированная атака дронов россиян на Измаил в сотнях метров от Румынии. Взрывы и в Киеве
Ночью 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed, начиненных десятками килограммов взрывчатки, для нового террористического удара по разным областям Украине. Отдаленные взрывы слышали в Киевской области вдали от столицы (источник LIGA.net), а также сильные – в Измаиле на юге Одесской (местные паблики).
Одно направление атаки – через северо-восточный участок границы Украины, второе – с Кубани.
01:04. По "шахедам" в Киевской области работает противовоздушная оборона. В Одесской области – также (там группа БПЛА двигается над акваторией Черного моря в сторону юга, Измаила).
01:41. "Шахеды" из Черного моря приближаются к устью Дуная.
01:45. Угроза от дронов для Белой Церкви и Чернигова, пишут Воздушные силы.
02:17. Работает ПВО на Измаильском направлении. Сильные взрывы. Неизвестно, были ли прилеты.
02:21. Киеву дали немного поспать, пока дроны летали в области, но вот, тревога уже и в столице.
02:23. Звуки взрывов на окраине Киева. На прилет не похоже. ПВО.
02:33. Юг Одесской области – очередная атака "шахедов", пишут ВС ВСУ. Заходят вдоль устья Дуная.
В ночь на 2 августа посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "получила информацию" о том, что Россия якобы "готова вернуться к переговорам о зерновом соглашении", но "мы пока не видели никаких доказательств этого". Как Россия готова, слышит/ощущает сейчас Измаил.
02:39. Киевская ПВО сбивает дроны террористов.
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