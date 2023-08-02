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Новости | Массированная атака дронов россиян на Измаил в сотнях метров от Румынии. Взрывы и в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 02:18
Массированная атака дронов россиян на Измаил в сотнях метров от Румынии. Взрывы и в Киеве - Фото
Скриншот бойової роботи мобільної групи
дополнено

Ночью 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed, начиненных десятками килограммов взрывчатки, для нового террористического удара по разным областям Украине. Отдаленные взрывы слышали в Киевской области вдали от столицы (источник LIGA.net), а также сильные – в Измаиле на юге Одесской (местные паблики).

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Одно направление атаки – через северо-восточный участок границы Украины, второе – с Кубани.

01:04. По "шахедам" в Киевской области работает противовоздушная оборона. В Одесской области – также (там группа БПЛА двигается над акваторией Черного моря в сторону юга, Измаила).

01:41. "Шахеды" из Черного моря приближаются к устью Дуная.

01:45. Угроза от дронов для Белой Церкви и Чернигова, пишут Воздушные силы.

02:17. Работает ПВО на Измаильском направлении. Сильные взрывы. Неизвестно, были ли прилеты.

02:21. Киеву дали немного поспать, пока дроны летали в области, но вот, тревога уже и в столице.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, дрон-камикадзе иранского, а впоследствии и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передал РФ свыше 1000 "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины, с 2023-го производится и в РФ. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

02:23. Звуки взрывов на окраине Киева. На прилет не похоже. ПВО.

02:33. Юг Одесской области – очередная атака "шахедов", пишут ВС ВСУ. Заходят вдоль устья Дуная.

В ночь на 2 августа посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "получила информацию" о том, что Россия якобы "готова вернуться к переговорам о зерновом соглашении", но "мы пока не видели никаких доказательств этого". Как Россия готова, слышит/ощущает сейчас Измаил.

02:39. Киевская ПВО сбивает дроны террористов.

Новость дополняется...

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  • 26 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят "туда, где сейчас больше всего нужно".
  • В Кривом Роге сняли видео удара "Искандера" по жилому дому: "оператора" нашли и передали его СБУ.

Читайте также: Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP

Євген Пилипенко
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войнакиевпводронИзмаилдрон-камикадзеShahed
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