США получили информацию, что Россия якобы хочет переговоров по зерну, но доказательств нет
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что получила информацию о том, что Россия якобы готова вернуться к переговорам о зерновом соглашении, которое позволит безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, но "мы пока не видели никаких доказательств этого". Слова Томас-Гринфилд передает Reuters.
Посол США в ООН заявила, что, если Россия хочет экспортировать свои удобрения на мировые рынки и упростить заключение сельскохозяйственных договоров, "ей придется вернуться к зерновой сделке".
"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", – сказала Томас-Гринфилд, не вдаваясь в подробности.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- С 19 по 23 июля Россия ежедневно атаковала ракетами и дронами Одессу и украинские порты на Черноморском побережье.
- 26 июля разведка Британии сообщила, что Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов.
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