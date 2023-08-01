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США получили информацию, что Россия якобы хочет переговоров по зерну, но доказательств нет

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 22:29
США получили информацию, что Россия якобы хочет переговоров по зерну, но доказательств нет - Фото
Линда Томас-Гринфилд (фото: EPA)

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что получила информацию о том, что Россия якобы готова вернуться к переговорам о зерновом соглашении, которое позволит безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, но "мы пока не видели никаких доказательств этого". Слова Томас-Гринфилд передает Reuters.

Посол США в ООН заявила, что, если Россия хочет экспортировать свои удобрения на мировые рынки и упростить заключение сельскохозяйственных договоров, "ей придется вернуться к зерновой сделке".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", – сказала Томас-Гринфилд, не вдаваясь в подробности.

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Наталья Медведева
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