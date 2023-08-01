США отримали інформацію, що Росія нібито хоче переговорів щодо зерна, але доказів немає

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що отримала інформацію про те, що Росія нібито готова повернутися до переговорів про зернову угоду, яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, але "ми поки що не бачили жодних доказів цього". Слова Томас-Грінфілд передає Reuters.

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Посол США в ООН заявила, що якщо Росія хоче експортувати свої добрива на світові ринки й спростити укладання сільськогосподарських договорів, "їй доведеться повернутися до зернової угоди".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Отже, ми зачекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді", – сказала Томас-Грінфілд, не вдаючись до подробиць.

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