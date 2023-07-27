Вночі Росія вдарила "Калібрами" по порту в Одеській області: загинув охоронець

У ніч проти 27 липня російські окупанти атакували крилатими ракетами "Калібр" портову інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого загинув місцевий житель. Про це повідомив голова місцевої обласної адміністрації Олег Кіпер.

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"Внаслідок влучання загинув охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі", – написав він.

За даними оперативного командування "Південь", ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило їх виявлення засобами протиповітряної оборони.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

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