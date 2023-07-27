Ночью Россия ударила "Калибрами" по порту в Одесской области: погиб охранник

В ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщил глава местной областной администрации Олег Кипер.

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"В результате попадания погиб охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля", – написал он.

По данным оперативного командования "Юг", ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал самый большой православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-х годах, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

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