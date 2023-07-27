UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью Россия ударила "Калибрами" по порту в Одесской области: погиб охранник

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 08:29
Ночью Россия ударила
Обломки ракеты 'Калибр' (Иллюстративное фото ВС ВСУ)

В ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщил глава местной областной администрации Олег Кипер.

"В результате попадания погиб охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля", – написал он.

По данным оперативного командования "Юг", ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение средствами противовоздушной обороны.

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал самый большой православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-х годах, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Читайте также: Четыре Х-47 "Кинжалы" запустили по Хмельницкой области: ПВО сбила 36 крылатых ракет, есть попадания

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессакалибрОлег Кипер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 