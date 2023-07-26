UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 10:40
Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов – разведка Британии - Фото
Корвет ЧФ РФ 'Сергей Котов' (Фото – ресурс оккупантов)

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы оккупанты предприняли действия для обеспечения блокады Украины, в частности, направили в южную часть Черного моря легкий корвет "Сергей Котов" – как предполагает британская разведка, для перехвата торговых судов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Разведка отмечает, что "корвет "Сергей Котов" направлен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой".

По мнению аналитиков, "существует реальная возможность, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину".

19 июля Минобороны РФ заявило, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Украинское оборонное ведомство зеркально ответило на эти угрозы.

СПРАВКА. "Сергей Котов" – патрульный корвет проекта 22160. Корабль спущен на воду на верфи "Залив" во временно оккупированной Керчи в январе 2021 года. Введен в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года. Корвет вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным ЗРК "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка", двумя малогабаритными дистанционно управляемыми противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Читайте также: "Запугивание". МИД ответил РФ, которая хочет атаковать все торговые суда в Черном море

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное морекорветразведка БританииСергей Котов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 