Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов – разведка Британии
После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы оккупанты предприняли действия для обеспечения блокады Украины, в частности, направили в южную часть Черного моря легкий корвет "Сергей Котов" – как предполагает британская разведка, для перехвата торговых судов.
Разведка отмечает, что "корвет "Сергей Котов" направлен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой".
По мнению аналитиков, "существует реальная возможность, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину".
19 июля Минобороны РФ заявило, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Украинское оборонное ведомство зеркально ответило на эти угрозы.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
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