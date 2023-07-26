Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов – разведка Британии

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы оккупанты предприняли действия для обеспечения блокады Украины, в частности, направили в южную часть Черного моря легкий корвет "Сергей Котов" – как предполагает британская разведка, для перехвата торговых судов.

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Разведка отмечает, что "корвет "Сергей Котов" направлен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой".

По мнению аналитиков, "существует реальная возможность, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину".

19 июля Минобороны РФ заявило, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Украинское оборонное ведомство зеркально ответило на эти угрозы.

СПРАВКА. "Сергей Котов" – патрульный корвет проекта 22160. Корабль спущен на воду на верфи "Залив" во временно оккупированной Керчи в январе 2021 года. Введен в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года. Корвет вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным ЗРК "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка", двумя малогабаритными дистанционно управляемыми противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

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