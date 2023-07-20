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"Запугивание". МИД ответил РФ, которая хочет атаковать все торговые суда в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 16:44
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел отреагировало на вчерашнее заявление российского военного ведомства о том, что РФ намерена совершать атаки на все торговые суда в акватории Черного моря, которые следуют в украинские порты. В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что такие шаги направлены исключительно на запугивание Украины и нейтральных государств.

В МИД заявили, что решительно осуждают какие-либо угрозы применения силы против гражданских судов независимо от их флага, а российские заявления являются "нападением на свободу мореходства во всем мире".

"Намерения рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают обязательства России по международному праву не только перед Украиной, но и всеми государствами, осуществляющими мирное судоходство в Черном море", – заявили у Кулебы.

Дипломаты напомнили о Конвенции ООН по морскому праву, которая предусматривает, что торговые суда государств, не участвующих в вооруженном конфликте, имеют право на свободное и мирное судоходство, не считающееся актом агрессии. Нормы международного гуманитарного права запрещают совершать какие-либо атаки против судов нейтральных государств, если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия.

"Заявление России не имеет никакой законной военной цели, но оно направлено на запугивание Украины и нейтральных государств. Заявление России распространяется на все Черное море, а не только на территорию непосредственно вокруг украинских портов и, кроме того, не делает исключений из медицинских и других гуманитарных соображений, как того требуют законы ведения войны на море", – говорится в сообщении.

У Кулебы считают, что выход России из зерновой сделки, атаки на порты и зерновые терминалы являются попытками России "устранить конкурента с рынка", сознательно повысить мировые цены на продовольствие и обогатиться за счет страданий миллионов людей во всем мире.

Читайте также: Важность защиты портов Украины растет на фоне выхода России из зерновой сделки – Белый дом

Оксана Житнюк
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