"Запугивание". МИД ответил РФ, которая хочет атаковать все торговые суда в Черном море

Министерство иностранных дел отреагировало на вчерашнее заявление российского военного ведомства о том, что РФ намерена совершать атаки на все торговые суда в акватории Черного моря, которые следуют в украинские порты. В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что такие шаги направлены исключительно на запугивание Украины и нейтральных государств.

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В МИД заявили, что решительно осуждают какие-либо угрозы применения силы против гражданских судов независимо от их флага, а российские заявления являются "нападением на свободу мореходства во всем мире".

"Намерения рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают обязательства России по международному праву не только перед Украиной, но и всеми государствами, осуществляющими мирное судоходство в Черном море", – заявили у Кулебы.

Дипломаты напомнили о Конвенции ООН по морскому праву, которая предусматривает, что торговые суда государств, не участвующих в вооруженном конфликте, имеют право на свободное и мирное судоходство, не считающееся актом агрессии. Нормы международного гуманитарного права запрещают совершать какие-либо атаки против судов нейтральных государств, если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия.

"Заявление России не имеет никакой законной военной цели, но оно направлено на запугивание Украины и нейтральных государств. Заявление России распространяется на все Черное море, а не только на территорию непосредственно вокруг украинских портов и, кроме того, не делает исключений из медицинских и других гуманитарных соображений, как того требуют законы ведения войны на море", – говорится в сообщении.

У Кулебы считают, что выход России из зерновой сделки, атаки на порты и зерновые терминалы являются попытками России "устранить конкурента с рынка", сознательно повысить мировые цены на продовольствие и обогатиться за счет страданий миллионов людей во всем мире.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

19 июля Минобороны РФ заявило, что с 20 июля государство-агрессор будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило России на угрозы судам в Черном море.

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